В городском парке Североморска подрядчики приступили к выполнению своих обязательств по ремонту входной группы и центральной аллеи

Дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина настоятельно напомнила подрядчикам о необходимости выполнения взятых на себя обязательств.

Напомним, что 16 августа во время традиционного еженедельного объезда глава администрации флотской столицы Ирина Норина встретилась с руководителем ООО «Теплотех» Василием Костенюком, который в данный момент ремонтирует помещение для архива. Во время встречи был поднят вопрос относительно ремонта входной группы городского парка, в рамках гарантийных обязательств.

Подрядчик обязательств своих не отрицал, но и за дело браться не спешил. Уповая на плохую погоду и другие обстоятельства, все необходимые работы планировал закончить только к середине сентября.

Однако, Ирину Норину такое положение вещей не устроило, и она настоятельно рекомендовала закончить всё в течение недели, пообещав проверить выполнение гарантийных обязательств подрядчиком в ближайшие дни. Контроль выполнения гарантийных обязательств подрядчиком глава администрации возложила на председателя КРГХ Александра Савченко и директора ГЦ ЖКХ Игоря Козинского.

Во время того же объезда Ирина Норина напомнила Игорю Козинскому о ремонте центральной аллеи парка, к которому в рамках заключенного договора 21 августа должен приступить ООО «СК Прогресс». В течение 10 дней - до 31 августа - подрядной организации необходимо уложить тротуарную плитку не только на участке центральной аллеи городского парка, но и одной из боковых дорожек. Кроме того, в плане есть и ремонтные работы на площади Мужества.