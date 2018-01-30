В Городском парке Североморска появится снежная горка

Во время работ по прокладке лыжной трассы в Городском парке флотской столицы было немало скептиков, которые утверждали, что она не будет востребованной. Но реальность оказалась иной. Здесь и в будни, и в выходные дни катаются на лыжах и взрослые, и дети.

Летом в Городском парке будут проведены работы по благоустройству, а пока, здесь силами работников коммунальных служб и волонтеров, мобилизованных заместителем главы ЗАТО г. Североморск Эдуардом Мироновым формируется снежная горка для катания детишек.