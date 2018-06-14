В городском спортивном комплексе «Авангард» начался ремонт малой чаши бассейна

Малая чаша «Авангарда» пользуется огромной популярностью у юных мурманчан. Бассейн посещают дети от 3 месяцев, с ними занимаются тренеры, прошедшие в Москве профессиональную подготовку именно по работе с грудничками.

– Ежедневно сюда приходят поплавать до 250 человек, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Чтобы малыши с еще большим удовольствием и комфортом учились плавать, мы решили полностью обновить бассейн.

Работы проводит подрядчик, который специализируется на гидротехнических сооружениях, поэтому ремонт будет сделан с соблюдением соответствующей технологии.

Новый сезон «Авангард» планирует открыть ещё летом, сразу после проведения всех необходимых обслуживающих мероприятий.

Напомним, за последние годы «Авангард» превратился в современный многофункциональный спортивный объект. Теперь здесь не только бассейн, тренажерные залы, но и современный хоккейный корт.

В ближайших планах городских властей – обустроить полноразмерный футбольный стадион на территории комплекса.