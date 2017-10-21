В городском управлении МВД России подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года

На совещании, которое прошло накануне в УМВД России по Мурманску, подведены итоги оперативно-служебной деятельности городского управления МВД России за 9 месяцев 2017 года.

Совещание прошло при участии начальника областного управления МВД России Игоря Баталова. В качестве приглашенных лиц на заседании присутствовали глава муниципального образования г. Мурманска Дмитрий Филиппов, председатели окружных судов и прокуроры округов областного центра, заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г. Мурманску Иван Студенцов.

Начальник городского управления МВД России Алексей Вилков рассказал о проделанной работе по обеспечению безопасности, защите законных прав и интересов граждан.

На территории областного центра снизилось общее количество зарегистрированных преступлений. Сотрудниками полиции не допущено обострения криминальной обстановки на обслуживаемой территории.

Отмечено, что по итогам 9 месяцев 2017 года в областном центре практически на 15% сократилось количество совершенных преступлений, на 15,6% уменьшилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов.

С положительной стороны отмечены результаты работы городского управления МВД по раскрытию преступлений. Раскрываемость преступлений возросла с 47,9 % до 52,4 %.

В истекшем периоде текущего года в результате проведенных правоохранительными органами мероприятий по противодействию организованной преступности, раскрыто 20 преступлений, совершенных организованными преступными группами, из них направлено в суд – 19.

Важным индикатором состояния общественного порядка и общественной безопасности является количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Алексей Вилков отметил, что в 2017 году ситуация в областном центре осталась стабильной и характеризуется снижением числа и удельного веса указанной категории преступлений. За 9 месяцев 2017 года на 23% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и на 20% - количество уличных преступлений.

Следует отметить, что проведение профилактической работы сотрудниками органов внутренних дел города способствовало недопущению роста количества совершенных преступлений несовершеннолетними, из бытовых побуждений, в алкогольном опьянении, а также лицами, ранее совершавшими преступления.

Тесное взаимодействие с органами государственной власти, в том числе в рамках программ профилактической направленности, способствовало значительному оздоровлению обстановки в общественных местах и на улицах города.

В соответствии с ведомственными критериями оценки, по итогам работы за 9 месяцев 2017 года УМВД России по городу Мурманску находится на первом месте среди территориальных отделов полиции Заполярья.