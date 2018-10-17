В городской библиотеке №2 Кандалакши открылся Центр интерактивной детской книги «Books компания»

Благодаря гранту, полученному за победу в конкурсе молодежных проектов Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, в Кандалакше теперь есть место, где всей семьей можно совершенно бесплатно, познавательно и интересно проводить свободное время в компании с новыми, нестандартными по своему виду и оформлению книгами.

Таких изданий нет ни в одной библиотеке города. Не много их и на книжных полках кандалакшан, ведь стоят они недешево. А в Центре интерактивной книги есть на что посмотреть: звуковые, говорящие, музыкальные, тактильные, книги-игры, книги 3D, книги-конструкторы, книги с дополненной реальностью и др. Кроме того, что с ними можно познакомиться в режиме работы библиотеки, сотрудники Центра приглашают на тематические познавательно-игровые программы, основанные на уникальных книгах.