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Мурманская область. Арктика01.03.18 09:39

В Городской библиотеке Гаджиево состоялась информационная беседа «Право выбора»

Библиотекари рассказали учащимся школы № 276 о том, что страна стоит на пороге знаменательного события, до которого осталось совсем немного.  18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Сотрудники библиотеки предложили гаджиевским школьникам заглянуть в глубь веков и проследить поэтапно историю возникновения выборов.

Путешествие началось с Древнего Рима и Греции. Белая тога, черепки, глиняные дощечки, бобы - атрибуты античной демократии.

Более подробно специалисты библиотеки рассказали и о возникновении выборов на Руси, начиная с Великого Новгорода, упомянув все выборные институты с начала IX века вплоть до начала века XX.

«Как проходили выборы в СССР? Что такое избирательное право? Кто может быть Президентом Российской Федерации? Как проходит инаугурация?», – эти и другие вопросы, касающиеся современных выборов, были освещены в ходе беседы.

В заключение встречи библиотекари предложили ребятам вернуться в Древнюю Грецию, к истокам демократии, и провести настоящие античные выборы.

«Бюллетенем» был боб. Белый боб означал «за», чёрный – «против».

Школьникам предоставили право самостоятельно выбрать кандидатов, наблюдателей и счётную комиссию. Две команды с азартом включились в игру. Выборы пришлось проводить дважды. Во время голосования развернулась активная дискуссия по вопросу избирательного процесса и несоблюдения правил голосования.

До участия в настоящих выборах у подростков ещё есть время. Но уже сейчас они знают о выборных институтах, процедуре выборов, значении права выбирать.

 

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