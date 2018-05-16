В Городской библиотеке в Гаджиево прошла встреча-диалог «О прошлом для будущего»

В дни празднования Великой Победы в Городской библиотеке (г. Гаджиево) прошла встреча-диалог «О прошлом для будущего» для военнослужащих гарнизона и членов их семей. Гости встречи - заместитель руководителя поискового отряда «Весна Победы» (г. Сыктывкар) Светлана Волкова и представитель Клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» (г. Мурманск) Сергей Горшков.

Участники встречи узнали о том, как осуществляется работа по поиску останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне, в поисковых экспедициях в Мурманской области, посмотрели документальный фильм о первом Герое Советского Союза в ВМФ Василии Павловиче Кислякове, защищавшем рубежи нашего Заполярья.

Познакомились с коллекцией советской военной формы, разобрались с отличиями формы солдат и офицеров образца 30-х годов прошлого столетия и времен войны.