В городской детской библиотеке в Гаджиево прошел мастер-класс «Осенний вернисаж».

8 октября в городской детской библиотеке города Гаджиево прошел мастер-класс «Осенний вернисаж». В этот раз юные гости библиотеки мастерили глазастого ёжика с грибочком в лапках. Но прежде чем приступить к поделке, ребята познакомились со стихотворением Натальи Анишиной «У каждого есть свой дом», в котором речь идет о лесных жителях и их жилищах.



Вспомнить всех обитателей леса детям помогли «Лесные загадки» и игра «Выйти на след», в которой читатели по следам отгадывали животных. А игра «Кто где живет?» помогла вспомнить, что медведь живет в берлоге, лиса в норе, заяц под кустом, белка в дупле. Отметим, что для многих ребят стало открытием, что волк живет в логове или логовище – небольшом углублении в земле под густым кустарником или завалом сухих веток. Отвечая на вопросы «Викторины о животных», дети окунулись в атмосферу осеннего леса. Вспомнили, как звери готовятся к зиме. Библиотекарь напомнила интересные факты о лесных жителях: птицы перестают петь перед дождливой погодой, зайчата, родившиеся поздней осенью, называются «листопадничками», а ёж спасается от хищников, свернувшись в шарик, спрятав мягкие части тела под густым покровом острых иголок, именно в таком виде он практически неуязвим.



Прислушавшись к звукам осеннего леса, дети вспомнили голоса леса: шум качающихся деревьев, шорохи прячущихся зверей, пение птиц. Дети согласились, что красоту леса нужно беречь, ведь даже маленький кустик может оказаться чьим-то домом. После такой насыщенной познавательной программы гости библиотеки приступили к заявленной поделке - глазастый ёжик с грибочком в лапках.