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Мурманская область. Арктика19.06.18 15:20

В Госдуме призвали правительство не осуществлять действия, способствующие росту инфляции, учитывать мнение ЦБ

Правительство РФ, предлагая меры, которые могут оказать влияние на инфляцию, должно учитывать мнение ЦБ, что по ощущениям не было сделано при принятии решения о повышении НДС с 18% до 20%, заявил в ходе сегодняшнего заседания Госдумы глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков.

«Мы обращаем внимание на необходимость правительству сдерживать действия, не осуществлять действия, направленные на повышение инфляции и потребительских цен. В связи с этим возникает вопрос, насколько с ЦБ посоветовались при повышении НДС? Возникает ощущение, что не посоветовались, по крайней мере, не учли их мнение», - сказал он. По его словам, необходима большая координация действий денежного регулятора с правительством.

Говоря о рекомендациях Госдумы, принятых по итогам обсуждения отчёта ЦБ РФ за 2017 год, Аксаков подчеркнул, что стабилизация инфляции важна для развития экономики, но при этом ЦБ необходимо перейти к нейтральной денежно-кредитной политике: «Ключевая ставка ЦБ должна быть ближе к уровню инфляции, то есть разрыв между инфляцией и ключевой ставкой должен быть не более 2-2,5%».

Глава комитета также отметил необходимость пересмотра принятого в 2013 году закона о секьюритизации финансовых активов на российском рынке капитала в части привлечения дополнительного финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства. «Мы считаем, что ЦБ своими инструментами должен поддерживать малый и средний бизнес. Закон, принятый в 2013 году, не работает. Нам сообща, вместе с ЦБ надо поменять законодательство, посмотреть, что там нужно подкорректировать», - сказал депутат, пишет finmarket.ru.

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