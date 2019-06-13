Мурманский ансамбль танца «Радость» стал финалистом конкурса «Танцемания»На участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола» перекрывают движение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.06.19 07:30

В Госдуму внесён законопроект об изменениях в налогообложении имущества физлиц

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона № 720839-7 об изменениях ряда положений о налогообложении имущества. Поправки упрощают порядок взаимодействия физлиц-владельцев налогооблагаемого имущества с налоговыми органами.

Планируется предоставить гражданам возможность подавать заявления о льготах по имущественным налогам и другие документы, связанные с налогообложением имущества (сообщения о наличии объектов налогообложения, уведомления о выбранных объектах, по которым предоставляются налоговые вычеты), через любой МФЦ. При этом субъект РФ вправе принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ. Кроме того, при желании получать налоговые уведомления через МФЦ налогоплательщик может подать соответствующее заявление.

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих госземнадзор и муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведения о неиспользовании сельхозугодий по целевому назначению. Это позволит применять к таким объектам повышенную налоговую ставку.

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ) органы социальной защиты населения обязаны ежегодно представлять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Таким образом, дополнительных заявлений от физических лиц не потребуется.

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода применения инвентаризационной стоимости для исчисления налога на имущество физлиц (ч. 3 ст. 5 федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ) предлагается исключить соответствующие положения из НК РФ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире10:15«Гречанка». Художественный сериал, 49 серия (16+)11:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:30«Игра на выживание». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиПобедит ли летний оптимизм россиян потребительский пессимизм начала 2019 года?-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 28 копеек, евро - на 17 копеек-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыМусор требует от нас дополнительных жертв
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 532 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика