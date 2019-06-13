В Госдуму внесён законопроект об изменениях в налогообложении имущества физлиц

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона № 720839-7 об изменениях ряда положений о налогообложении имущества. Поправки упрощают порядок взаимодействия физлиц-владельцев налогооблагаемого имущества с налоговыми органами.

Планируется предоставить гражданам возможность подавать заявления о льготах по имущественным налогам и другие документы, связанные с налогообложением имущества (сообщения о наличии объектов налогообложения, уведомления о выбранных объектах, по которым предоставляются налоговые вычеты), через любой МФЦ. При этом субъект РФ вправе принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ. Кроме того, при желании получать налоговые уведомления через МФЦ налогоплательщик может подать соответствующее заявление.

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих госземнадзор и муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведения о неиспользовании сельхозугодий по целевому назначению. Это позволит применять к таким объектам повышенную налоговую ставку.

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ) органы социальной защиты населения обязаны ежегодно представлять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Таким образом, дополнительных заявлений от физических лиц не потребуется.

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода применения инвентаризационной стоимости для исчисления налога на имущество физлиц (ч. 3 ст. 5 федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ) предлагается исключить соответствующие положения из НК РФ.