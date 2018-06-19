Мурманская область. Арктика19.06.18 08:49
«В гостях у природы» - юные северяне познают мир
19 июня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 5.
Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.
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Последние комментарии
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
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Katrin
18.06.18 16:25
как-то странно сроки принятия решения правительством страны о начале пенсионной реформы и обсуждения его в регионах совпадают с прохождением Чемпионата мира по футболу. Это специально сделано, чтобы
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