«В гостях у природы» - юные северяне познают мир

19 июня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 5.

Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.