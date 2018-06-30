В Государственной Думе отметили работы юных техников и изобретателей Мурманской области

26 июня 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась церемония награждения участников V Всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и изобретатели».

Конференция «Юные техники и изобретатели» проводится в канун Дня изобретателя и рационализатора, который отмечается в России с 1957 года.

Организатором мероприятия в этом году выступил Комитет по образованию и науке и Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Фонд «Юные техники и изобретатели» и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

В ходе конференции юные техники и изобретатели - Лауреаты региональных этапов из 75 субъектов России - презентовали свои конкурсные работы. Они выполнены в таких областях, как экономика и социальная сфера, здоровье человека и медицина, промышленные технологии и робототехника, нанотехнологии в «умной школе», альтернативная энергетика, транспорт будущего, информационные технологии, социальные инновации и волонтерство.

В числе представителей Мурманской области – кванторианцы ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Павел Шараев, Дарья Воронская, Илья Мохов и Макар Пайкачев, Никита Шмигирилов, ученик МБОУ «ООШ № 269», ЗАТО Александровск г. Снежногорск Никита Карелин и воспитанник МБОУДО «ДДТ «Дриада», ЗАТО Александровск, г. Снежногорск Даниил Хиневич.