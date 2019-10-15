В границы порта Мурманск включены участки временного рейдового комплекса для перегрузки СПГ

Распоряжением правительства России от 20.09.2019 № 2138-р внесены изменения в границы морского порта Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Корректировки связаны с изменением границ акватории морского порта Мурманск в целях включения в границы морского порта трех водных участков в районе восточной части Кильдинского пролива, на которых организован временный рейдовый перегрузочный комплекс, предназначенный для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) по схеме «борт-борт».

Временный рейдовый перегрузочный комплекс представляет собой три рейдовых причала. На двух рейдовых причалах могут швартоваться газовозы типа «Ямалмакс» длиной 300 метров, шириной 50 метров и осадкой в грузу 13 метров. Каждый из рейдовых причалов состоит из 8 швартовных бочек, закреплённых на дне железобетонными призматическими якорями. На третьем рейдовом причале будет установлено служебное судно длиной не более 100 метров, предназначенное для размещения персонала рейдового перегрузочного комплекса и контрольно-надзорных органов.

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» будет обеспечивать лоцманскую проводку судов, осуществляющих судозаходы в морской порт Мурманск и следующих на погрузку-разгрузку к рейдовому перегрузочному комплексу.