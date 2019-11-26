В ГУ МЧС России по Мурманской области ходе проверки выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Мурманской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. При декларировании сведений о доходах государственными служащими за отчётные периоды 2016-2018 годы были выявлены факты неотражения счетов в банках и кредитных учреждениях, факт сокрытия наличия в собственности земельного участка.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой области начальнику Главного управления внесено представление.

По выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции Главным Управлением МЧС России по Мурманской области проведены служебные проверки, по результатам которых 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения антикоррупционного законодательства устранены.