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Мурманская область. Арктика08.06.17 09:13

В Губе Андреева официально открыли здание - укрытие БСХ – «сердце комплекса»

На территории бывшей береговой базы в Губе Андреева 7 июня состоялось торжественное мероприятие по передаче здания-укрытия блоков сухого хранения (БСХ) от Федерального центра ядерной и радиационной безопасности – эксплуатирующей организации.

В конце апреля здание было передано в эксплуатацию филиалу ФГУП «РосРАО»- СЗЦ «Севрао» для выполнения работ по выгрузке ОЯТ из емкостей БСХ. Выгрузка выполняется в штатном режиме, а торжественная церемония была приурочена к квартальному посещению странами-донорами объекта в Губе Андреева.

В рамках официальной части мероприятия Джейн Смит-Бриггс, руководитель проектов природно-охранного фонда «Северное Сияние» ЕБРР отметила: «Сегодня в Губе Андреева произошло важное событие: Росатом и ЕБРР официально открыли здание – укрытие БСХ. Это основополагающий шаг по удалению ОЯТ с площадки. СевРАО досрочно уже проводит мероприятия по удалению топлива. Выражаем признательность и благодарность всем российским и международным участникам проекта».

В присутствии представителей СЗЦ «СевРАО», АО «Атомпроект», АО РСМ, а также Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании «Нувиа Лимитед», Великобритания, Олег Крюков, директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» и Андрей Голиней, генеральный директор АО ФЦЯРБ, по традиции перерезали ленточку и открыли памятную табличку, размещенную на стене здания.

Шесть памятных табличек: на зданиях, в том числе, накопительной площадки ТУК, на причальном кране-перегружателе, здании БСХ - результат слаженной работы специалистов Госкорпорации «Росатом», подрядных организаций и стран доноров, наглядно демонстрирующий успешность международного сотрудничества.

Андрей Голиней подчеркнул специфику работ, выполненных под контролем Федерального центра ядерной и радиационной безопасности, как держателя гранта на строительство основной инфраструктуры в Губе Андреева: «Здание, в котором хранятся сборки ОЯТ, не зря называют сердцем комплекса. Это был самый сложный объект, построенный под нашим контролем. Объёмы строительства впечатляют. К примеру, чтобы пробурить около 500 свай и залить бетон понадобилось удалить 18500 кубометров скального грунта с объекта, который нельзя назвать «чистым», в непосредственной близости от «банок», наполненных тысячами сборок ОЯТ. Главное для нас было-обеспечить безопасность при проводимых работах».

Напомним, что 27 июня ФГУП «РосРАО» запланирована первая отправка облученного топлива на ПО «Маяк», к октябрю с базы будет вывезено 14 контейнеров с ОЯТ.

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