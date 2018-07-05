В губе Каменка штурманы Северного флота установят памятный знак своему предшественнику - первопроходцу Новой Земли Петру Кузьмичу Пахтусову

Сегодня с выходом из Североморска спасательного буксира СБ-523 стартовал второй этап комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля. На борту спасательного буксира находится очередной экспедиционный отряд, основу которого составляют представители соединения спасательных судов Северного флота.

В отличие от первого этапа экспедиции, в ходе которого основные события разворачивались на просторах Южного острова Новой Земли, сейчас морякам-североморцам предстоит исследовать архипелаг в основном с моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение месяца планируется реконструировать часть маршрута известного полярного исследователя Владимира Русанова, который в 1911 году на яхте «Полярная» обошёл Южный остров. По сути, будет проведен исторический эксперимент, ведь именно в июле и именно в этих местах 107 лет назад великий полярный исследователь совершил свою предпоследнюю экспедицию.

После нескольких дней перехода к архипелагу Новая Земля и приёма на борт специалистов Центрального полигона Российской Федерации, спасательный буксир СБ-523 отправится к самой южной точке побережья Новой Земли.

Именно здесь спустя 185 лет после первой зимовки знаменитого первопроходца Новой Земли Петра Кузьмича Пахтусова на знаковом месте в губе Каменка штурманы Северного флота установят памятный знак своему предшественнику.

Здесь же будут обследованы места стоянок первых исследователей архипелага, военные объекты времён Великой Отечественной войны. Спасатели-североморцы отреставрируют стелу, установленную на месте лагеря Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которая спасала ледокольный пароход «Александр Сибиряков», севший на мель в бухте Каменка в 1937 году.

В дальнейшем уже в других заливах Южного острова специалистами Центрального полигона Российской Федерации в рамках данного этапа комплексной экспедиции будет проведен мониторинг экологической обстановки и выполнен ряд научных исследований с помощью перспективных образцов оборудования.