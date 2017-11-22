Мурманская область. Арктика22.11.17 16:15
В Хибинах 23 ноября планируется принудительный спуск лавин
Как сообщает МЧС России по Мурманской области, 23 ноября - с 9.00 до 17.00 в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах № 48В, 48А2, 48Б, 48А1, согласно ППЛА на территории Восточного рудника.
Спасатели призывают граждан быть внимательными и соблюдать осторожность. В опасную зону не заходить!
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