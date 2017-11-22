В Хибинах 23 ноября планируется принудительный спуск лавин

Как сообщает МЧС России по Мурманской области, 23 ноября - с 9.00 до 17.00 в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах № 48В, 48А2, 48Б, 48А1, согласно ППЛА на территории Восточного рудника.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и соблюдать осторожность. В опасную зону не заходить!