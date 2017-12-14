В Хибинах борются с избытком снега

14 декабря с 12.00 и до завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 22 и 23 в Хибинах согласно «Плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин на территории Объединенного Кировского рудника» и «Плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин на территории Транспортного управления, Службы технического обеспечения и развития энергокомплекса, Транспортно-складского цеха КФ АО «Апатит» и муниципального образования г.Кировска с прилегающей территорией».

С 12 часов и до завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов и в лавинных очагах №№ 48а1, 48а2, 48б, 48в согласно «Плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин на зимний период 2017-2018 гг. на территории Восточного рудника».

Спасатели призывают к вниманию, соблюдению осторожности и предупреждают, в опасную зону не заходить!