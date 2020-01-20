В Хибинах будет проводиться предупредительный спуск лавин

20 января с 11.00 и до завершения работ будет проводиться предупредительный спуск лавин путём подрыва взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (юго-западный склон горы Юкспор), расположенными над участком основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (от бывшего гаража «Юбилейный» до поворота к санаторию «Тирвас»).

В период проведения работ будет кратковременно ограничиваться (прекращаться) движение транспорта на участке основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (от бывшего гаража «Юбилейный» до поворота к санаторию «Тирвас»); участке объездной дороги, ведущей к КПП-2 Кировского рудника, участке автодороги к санаторию «Тирвас».

В целях обеспечения безопасности жителей, убедительная просьба на указанный период времени исключить нахождение в опасной зоне проведения работ.

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска 8 (81531) 55-789 (круглосуточно). Оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (81531) 58-895 (круглосуточно)