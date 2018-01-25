В Хибинах будет проводиться принудительный спуск лавин!

В настоящее время на территории Кировска наблюдаются неблагоприятные метеоявления - сильный ветер в порывах до 13-17 м/с, метель.

26 января с 15.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавиноопасных зонах D, F, G.

В этот же день с 18.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинном очаге № 24. А с 19.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинном очаге «ДСК карьера Центральный».

27 января с 12.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах №№ 16, 17, 22 и 23.

Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность, в опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманского АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95. Единый телефон спасения 112 (с мобильного).