В Хибинах будут проводить работы по принудительному спуску лавин

В Хибинах 20 декабря с 9.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 17 (гора Юкспорр) и № 24 (территория Кировского рудника).

В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения автотранспорта по автодороге 23 км-мкр. Кукисвумчорр (по указанию руководителя АВ).

С целью обеспечения личной безопасности в это время запрещается нахождение людей в опасной зоне!

Телефоны оперативных дежурных: поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.