Мурманская область. Арктика30.01.19 12:33
В Хибинах лавиноопасно!
По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит» на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 (значительная) степень лавинной опасности. Такая же ситуация в Хибинах.
Эти данные предоставлены службой лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации города Кировска.
Главное управление МЧС России по Мурманской области, напоминает, что лавины представляют реальную угрозу для жизни людей. С целью уменьшения степени риска необходимо знать и соблюдать правила поведения в лавиноопасных районах. Также важным условием обеспечения безопасности туристов является заблаговременная регистрация у спасателей.
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Последние комментарии
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
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Спасибо!
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Иванова
27.01.19 20:56
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