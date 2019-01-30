В Хибинах лавиноопасно!

По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит» на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 (значительная) степень лавинной опасности. Такая же ситуация в Хибинах.

Эти данные предоставлены службой лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации города Кировска.

Главное управление МЧС России по Мурманской области, напоминает, что лавины представляют реальную угрозу для жизни людей. С целью уменьшения степени риска необходимо знать и соблюдать правила поведения в лавиноопасных районах. Также важным условием обеспечения безопасности туристов является заблаговременная регистрация у спасателей.