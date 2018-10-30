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Мурманская область. Арктика30.10.18 17:37

В Хибинах ликвидирована свалка строительных отходов

В Мурманской области ликвидирована свалка строительных отходов, выявленная активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта. Несанкционированное скопление мусора общественники обнаружили в районе горного массива Хибин – Кукисвумчорр, самая высокая точка которого расположена на высоте 1143 метра над уровнем моря. Рядом находится одноименный горнолыжный комплекс.

Шесть трасс горнолыжного комплекса различной сложности пользуются популярностью не только у жителей региона, предпочитающих активный досуг, но и у туристов, специально приезжающих в Заполярье ради возможности прокатиться по склонам Хибин. На территории тренируются воспитанники детской спортивной школы олимпийского резерва, проводятся различные спортивные состязания, в том числе международные.

«Горнолыжные склоны Хибин известны далеко за пределами не только нашего региона, но и всей России. Специально ради них к нам приезжают спортсмены из других стран. И посреди всей этой красоты мы обнаруживаем довольно крупное скопление строительного мусора и промышленных отходов. При том что эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию несанкционированных свалок, а также создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, входит в перечень задач, поставленных указом президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Здесь занимаются и наши сноубордисты, демонстрирующие высокие спортивные достижения в соревнованиях различного уровня. Ситуацию со складированием отходов в непосредственной близости я считаю вопиющей», - прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Мурманской области Александр Зубко.

Чтобы прояснить ситуацию и решить проблему, активисты ОНФ направили соответствующее обращение руководству муниципального образования город Кировск, а для контроля внесли информацию об объекте, находящемся на участке с кадастровым номером 51:17:0040127:48, на интерактивную карту ОНФ.

«С момента реализации в Мурманской области проекта ОНФ «Генеральная уборка» борьба с несанкционированными скоплениями мусора находится под нашим особым контролем. На сегодняшний день на интерактивную карту свалок нанесено 129 объектов, зафиксированных на территории нашего региона, 71 из которых уже ликвидирован, включая свалку в Хибинах. После нашего обращения были приняты меры и свалку убрали. Мы благодарим всех, кто также считает своим долгом беречь и охранять нашу природу, и надеюсь, что совместным примером мы отучим недобросовестных граждан нарушать закон», - резюмировал Зубко.

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