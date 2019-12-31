В Хибинах на горе Юкспорр проведут принудительный спуск лавин

По информации Кировского филиала АО «Апатит» (Отдел лавинной безопасности) 31 декабря с 9.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах.

На участках №№ 22 и 23 (гора Юкспорр), расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская. В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская, №№ 21 и 25а по улице Кирова.

На участках №№ 16, 17 и 18 (гора Юкспорр), расположенных над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

В целях обеспечения безопасности жителей указанных выше домов, убедительная просьба на указанный период времени покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская!

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие!

Если у вас отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в безопасном помещении, вам будет предоставлена возможность находиться в здании ЦДТ «Хибины» (турбаза «Рябинушка», улица Советская, д.8).

В период подготовки и проведения работ категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах: у подножья горы Юкспорр на всей протяженности; во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская; на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская, №№ 21 и 25а по улице Кирова.

В указанный период времени будет полностью ограничено движение транспорта по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольской, временно на период подрыва будет ограничено движение по автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определенных участках местности. В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения: автотранспорта по основной автодороге 23 км-мкр. Кукисвумчорр); по объездной автодороге над ул. Комсомольской.

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.