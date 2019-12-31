В Хибинах на горе Юкспорр проведут принудительный спуск лавинЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский помогает землякам заглянуть в 2020 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.12.19 07:00

В Хибинах на горе Юкспорр проведут принудительный спуск лавин

По информации Кировского филиала АО «Апатит» (Отдел лавинной безопасности) 31 декабря с 9.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах.

На участках  №№ 22 и 23 (гора Юкспорр), расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская. В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская, №№ 21 и 25а по улице Кирова.

На участках №№ 16, 17 и 18 (гора Юкспорр), расположенных над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

В целях обеспечения безопасности жителей указанных выше домов, убедительная просьба на указанный период времени покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская!

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие!

Если у вас отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в безопасном помещении, вам будет предоставлена возможность находиться в здании ЦДТ «Хибины» (турбаза «Рябинушка», улица Советская, д.8).

В период подготовки и проведения работ категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах:  у подножья горы Юкспорр на всей протяженности; во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская;  на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская, №№ 21 и 25а по улице Кирова.

В указанный период времени будет полностью ограничено движение транспорта по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольской, временно на период подрыва будет ограничено движение по автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определенных участках местности. В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения: автотранспорта по основной автодороге 23 км-мкр. Кукисвумчорр); по объездной автодороге над ул. Комсомольской.

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ Мурманской области численность научного персонала за 5 лет снизилась на 14 процентов и составила на конец года 2028 человек
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Сверчок за очагом». Художественный фильм (0+)
-PRO ДеньгиНа северо-западе страны растут цены на пикшу-PRO ВалютуКурс доллара слабо снижается-PRO ЭнергетикуВ 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 декабря-PRO Нефть и газБудем прилагать усилия, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в следующем году – Юрий Трутнев-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 466 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика