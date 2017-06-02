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Мурманская область. Арктика02.06.17 11:51

В Хибинах объявлена лавинная опасность

2 июня с 10 часов на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» объявлена лавинная опасность в лавиноопасных зонах «B», «C», «D», «E» - зона «B» (лавинный очаг № 2, кроме зоны «А»). В опасную зону попадают выкаты маршрутов №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, нижние станции буксировочных подъёмников «К7», «К8», опоры №№ 1-3 подъёмника «К8»; зона «C» (лавинный очаг № 1 к северо-западу от вершины горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты № 22, № 23, выкаты маршрутов №№ 24, 25, 26, нижняя станция подъемника «K7»; зона «D» (лавинный очаг № 1 к юго-западу от вершины горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты №№ 22-25, выкат маршрутов № 21 и № 26, нижняя станция подъемника «К8»; зона «E» (южная часть контрфорса, разделяющего лавинные очаги № 1 и № 2).

С целью обеспечения личной безопасности туристов (лыжников, сноубордистов) настоятельно рекомендуется не допускать нахождения в опасных зонах.

Внетрассовое катание на необорудованных склонах смертельно опасно.

Телефон оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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