Мурманская область. Арктика06.03.18 14:26
В Хибинах опять будут спускать лавины
7 марта с 11.00 и до завершения в Хибинах планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге № 13.
(гора Юкспорр; расположенный над автомобильной дорогой 23 км. – мкр-н. Кукисвумчорр, бывший гараж «Юбилейный»).
В указанный период времени будет кратковременно ограничено движение по автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.
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