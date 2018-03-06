В Хибинах опять будут спускать лавины

7 марта с 11.00 и до завершения в Хибинах планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге № 13.

(гора Юкспорр; расположенный над автомобильной дорогой 23 км. – мкр-н. Кукисвумчорр, бывший гараж «Юбилейный»).

В указанный период времени будет кратковременно ограничено движение по автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.