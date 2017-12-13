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Мурманская область. Арктика13.12.17 11:28

В Хибинах опять опасно

13 декабря с 1.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Дорога № 7» (объездная автомобильная дорога от улицы Олимпийская). В указанном лавинном очаге возможен самопроизвольный сход лавин с выходом снежной массы на объездную автомобильную дорогу.

Сегодня с 10.30 до 15.00 планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов лавинном очаге № 24 (территория Кировского рудника).

13 декабря с 14.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (объездная дорога Кировск-23 км). На период проведения работ по активному воздействию с целью принудительного спуска лавин будет временно ограничено движение по автомобильной дороге Кировск-23 км.

С 17.00 планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге Иолитовый отрог, позиция № 2.5 согласно Плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин АО «Апатит» и муниципального образования г.Кировск с подведомственной территорией.

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефоны оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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Здешний
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Лада
13.12.17 09:15
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Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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