В Хибинах опять опасно

13 декабря с 1.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Дорога № 7» (объездная автомобильная дорога от улицы Олимпийская). В указанном лавинном очаге возможен самопроизвольный сход лавин с выходом снежной массы на объездную автомобильную дорогу.

Сегодня с 10.30 до 15.00 планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов лавинном очаге № 24 (территория Кировского рудника).

13 декабря с 14.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (объездная дорога Кировск-23 км). На период проведения работ по активному воздействию с целью принудительного спуска лавин будет временно ограничено движение по автомобильной дороге Кировск-23 км.

С 17.00 планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге Иолитовый отрог, позиция № 2.5 согласно Плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин АО «Апатит» и муниципального образования г.Кировск с подведомственной территорией.

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефоны оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.