В Хибинах оранжевый уровень лавинной опасности

В Хибинском горном массиве установлена 4 (высокая) степень лавинной опасности. Такие данные предоставили служба лавинной безопасности Управления ГО и ЧС администрации города Кировска и отдел лавинной безопасности АО «Апатит».

Это значит, что обрушение возможно на большинстве склонов при незначительной дополнительной нагрузке, а сход лавин - при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Также высоки риски обрушений отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендует воздержаться от катания на необорудованных и лавиноопасных склона и напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в горах в зимний период.