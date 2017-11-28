В Хибинах отмечается значительная степень лавинной опасности

За минувшие сутки в главном горном массиве Кольского полуострова зарегистрированы две самопроизвольно сошедшие снежные лавины. Всего с начала лавиноопасного периода (с 7 ноября) в Хибинах зафиксировано 18 сходов лавин, из них три - произведены принудительно.

В настоящее время в горах установлена III (значительная) степень лавинной опасности. По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит» на 27 ноября, высота снега в пунктах наблюдения составляет 121 см.