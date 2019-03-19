Мурманская область. Арктика19.03.19 10:26
В Хибинах планируют проведение работ по активному воздействию на снежный покров
19 марта с 12.00 и до завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (г. Айкуайвенчорр).
С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне.
Телефоны спасателей: оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95 и ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.
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ПротивВсех
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Реалист
18.03.19 20:07
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Д.О. Вернер
18.03.19 17:08
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