В Хибинах продолжается сезон лавин

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, только за эту зиму произошло уже 189 сходов лавин в Мурманской области. И только 37 из них принудительно.

Отметим, что лавиноопасные районы Мурманской области расположены в районе городов Кировск и Апатиты. По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки предприятия установлена третья (значительная) степень лавинной опасности.

По данным службы лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации г. Кировска установлена третья (значительная) степень лавинной опасности.

Спасатели призывают к осторожности при посещении потенциально опасных мест, советуют обращать внимание на предупреждающие знаки и выбирать только специально оборудованные склоны.

При возникновении опасности схода лавины необходимо быстро покинуть опасную зону или найти укрытие, позвонить по телефону службы спасения «01», «112», сообщив подробности происшествия, свою фамилию и место нахождения.