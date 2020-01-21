В Хибинах продолжаются работы по спуску лавин

21 января с 11.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «СККР» (территория объединенного Кировского рудника).

Сегодня же, как сообщает пресс- служба СЗФК, с 11.00 до 17.00 на территории ГОКа «Олений Ручей» (промплощадка – участок № 1) планируется проведение работ по принудительному спуску лавин.

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений: МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.