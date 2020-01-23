В Хибинах продолжаются работы по спуску лавин

23 января с 11.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 13, 14, 16, 17, 18 и 19 (г. Юкспорр).

В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено временное ограничение движения автотранспорта по основной автодороге 23 км-мкр. Кукисвумчорр (по указанию руководителя АВ).

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений: МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.