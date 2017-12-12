Служба лавинной безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» предупреждает: в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель) в Хибинах прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов Хибин. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке.

Спасатели просят северян и гостей Мурманской области воздержаться от выхода в горы (пешеходные маршруты, катание на снегоходах). Катайтесь только в зонах разрешённого катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не «уходите» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов. Не катайтесь в условиях плохой видимости.

Оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95. ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.