В Хибинах проведут предупредительный спуск лавин

В Хибинах 23 мая с 15.00 до 18.00 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) в лавиноопасном очаге «Иолитовый отрог» (район железнодорожного моста над ведомственной автомобильной дорогой 23 км – Расвумчоррский рудник).

В указанный период времени будет временно (на период подготовки и проведения предупредительного спуска лавины) ограничиваться (прекращаться) движение всех видов транспортных средств по ведомственной автомобильной дороге 23 км – Расвумчоррский рудник (км 2+800 – км 3+550).

С целью обеспечения личной безопасности категорически недопустимо нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ.

Единая дежурно-диспетчерская служба города телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно). Поисково-спасательное подразделение МАКАСЦ МЧС России телефон 8 (81-31) 5-88-95 (круглосуточно).