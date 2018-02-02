В Хибинах проведут принудительный спуск лавин!

2 февраля с 10.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге СККР (Северный карьер Кировского рудника).

Спасатели призывают соблюдать осторожность и быть внимательными. В опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.