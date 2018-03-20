В Хибинах проведут принудительный спуск лавин!

21 марта с 11.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (расположены над автомобильной дорогой 23 км – мкр-н Кукисвумчорр).

В этот же день с 11 до 18 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах на территории ГОК «Олений ручей» (промплощадка – участок № 1).

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.