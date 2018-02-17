В Хибинах проведут принудительный спуск снежных лавин

19 февраля с 9.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением ПЛК «НУРИС» в очаге № 24 (охраняемая территория Кировского рудника КФ АО «Апатит»).

В этот же день с 13.00 до завершения работ планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 16, 17 (расположенных над автомобильной дорогой 23 км . – мкр-н. Кукисвумчорр); №№ 22, 23(гора Юкспорр расположенными над объездной автомобильной дорогой, над улицей Комсомольская).

В результате проведения работ в Кировске возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5, 6 по улице Советская; №№ 21, 25-А по улице Кирова.

В целях обеспечения безопасности жителей, указанных выше домов, убедительная просьба на указанный период времени покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская.

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей.

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие.

Если у Вас отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в безопасном помещении, Вам будет предоставлена возможность находиться в здании ЦДТ «Хибины» (турбаза «Рябинушка», улица Советская, 8).

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).

В указанный период времени будет полностью ограничено движение транспорта по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская, временно ограничено движение по автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»), временно ограничено движение транспорта по улице Кирова.