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Мурманская область. Арктика01.02.19 08:10

В Хибинах проведут принудительный спуск снежных лавин

1 февраля с 12.00 до завершения работ в Хибинах будут проводиться предупредительные спуски лавин путём подрыва взрывчатых материалов в лавинных очагах № 22 и № 23 (горы Юкспор), расположенными над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская, и в лавинных очагах № 16 и № 17 (участок основной автомобильной дороги от бывшего гаража «Юбилейный» до поворота на «Тирвас»).

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5, 6 по улице Советская; №№ 25, 25а по улице Кирова.

В целях обеспечения безопасности жителей, убедительная просьба на указанный период времени исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская.

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей.

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал (сирена). Просьба сохранять спокойствие!

В период проведения работ будет кратковременно (на период подрыва) ограничиваться (прекращаться) движение транспорта на участке основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (км 3+590 и км 4+950) и участке автомобильной дороги по улице Кирова (от дома № 19 до дома № 25).

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).

 

 

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