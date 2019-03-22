В Хибинах проведут работы по принудительному спуску лавин

21 марта с 12.00 (мск) и до завершения в Хибинах планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Электрический цирк» (ЛЭП–46, питающая северный борт карьера Центральный Восточного рудника).

Спасатели предупреждают, что в это время запрещается нахождение людей в опасной зоне.

Телефоны дежурных служб: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.