Мурманская область. Арктика22.03.19 09:20
В Хибинах проведут работы по принудительному спуску лавин
21 марта с 12.00 (мск) и до завершения в Хибинах планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Электрический цирк» (ЛЭП–46, питающая северный борт карьера Центральный Восточного рудника).
Спасатели предупреждают, что в это время запрещается нахождение людей в опасной зоне.
Телефоны дежурных служб: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.
Комментарии
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Последние комментарии
Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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