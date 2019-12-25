В Хибинах проводится принудительный спуск лавин26 декабря в Мурманске на улице Воровского состоится общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманского гарнизона
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Мурманская область. Арктика25.12.19 08:15

В Хибинах проводится принудительный спуск лавин

В Хибинах 25 декабря с 11.00 до завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах «ВЧ-4, ВЧ-5» (Восточный склон г. Вудъяврчорр, берег озера Большой Вудъявр, район бывшей АНОФ-1).

В этот же день с 15 часов и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавиноопасных зонах L и N (территория Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», южная сторона).

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасных зонах!

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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