В Хибинах проводят предупредительный спуск лавин

В Хибинах 22 мая с 10.00 до 18.00 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавиноопасной зоне III Объединенного Кировского рудника АО «Апатит» (лавинный очаг № 37, автодорога к отвалу № 1а).

С целью обеспечения личной безопасности категорически недопустимо нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно); Поисково-спасательное подразделение МАКАСЦ МЧС России телефон 8 (81-31) 5-88-95 (круглосуточно).