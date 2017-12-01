Мурманская область. Арктика01.12.17 11:01
В Хибинах проводят принудительный спуск лавин
1 декабря с 11.00 до 17.00 в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах № 24 согласно плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин Объединённого Кировского рудника.
Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области призывают северян и гостей региона к бдительности и осторожности. Просят в опасную зону не заходить.
Телефон оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска - 8 (815-31) 5-57-89.
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