В Хибинах проводят принудительный спуск лавин

1 декабря с 11.00 до 17.00 в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах № 24 согласно плану предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин Объединённого Кировского рудника.

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области призывают северян и гостей региона к бдительности и осторожности. Просят в опасную зону не заходить.

Те­ле­фон опе­ра­тив­но­го де­жур­но­го по­ис­ко­во-спа­са­тель­но­го под­раз­де­ле­ния (го­род Ки­ров­ск) МЧС Рос­сии 8 (815-31) 5-88-95; ЕД­ДС го­ро­да Ки­ров­ска - 8 (815-31) 5-57-89.