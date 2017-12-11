В Хибинах проводят принудительный спуск лавин!

11 декабря с 2.20 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге № 16 горы Юкспорр, расположенным над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»). В указанном лавинном очаге возможен самопроизвольный сход лавин.

Сегодня с 12 до 14 часов проводятся работы по активному воздействию на снежный покров в лавинном очаге Северного карьера Кировского рудника. А с 14.00 до 23.30 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах №№ 16, 17 и 18. С 18 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных зонах №№ F и G на территории Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!».

Движение по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр осуществляется в обычном режиме.