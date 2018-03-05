Мурманская область. Арктика05.03.18 07:30
В Хибинах проводят принудительный спуск лавин
5 марта с 18.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов на территории Горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр» в лавиноопасной зоне В (гора Айкуайвенчорр).
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.
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