Мурманская область. Арктика02.04.18 10:42
В Хибинах проводят принудительный спуск лавин
2 апреля с 13.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге горы Вудъяврчорр, над истоком реки Белая.
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.
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Последние комментарии
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
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MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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