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Мурманская область. Арктика10.01.20 07:40

В Хибинах проводят принудительный спуск лавин

В Хибинах 10 января с 11.00 до завершения работ будет проводиться предупредительный спуск лавин путём подрыва взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 22 и  23 (северо-западный склон горы Юкспор), расположенными над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская.

Как сообщает администрация Кировска, в результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская; №№ 25 и 25а по улице Кирова.

В целях обеспечения безопасности жителей, убедительная просьба на указанный период времени исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская. Если у вас отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в помещении, расположенном в безопасном месте, вам будет предоставлена возможность временно находиться в здании Центра детского творчества «Хибины» (турбазы «Рябинушка», улица Советская, 8).

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал (сирена). Просьба сохранять спокойствие!

В период проведения работ будет кратковременно ограничиваться (прекращаться) движение транспорта на участке объездной автомобильной дороги над улицей Комсомольская, ведущей к КПП-2 Кировского рудника.

В период подготовки и проведения работ категорически недопустимо нахождение людей и техники в опасных зонах:

у подножья горы Юкспор (на всей протяжённости за объездной дорогой);

во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская;

на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская, №№ 5 и 6 по улице Советская и №№ 21 и 25а по улице Кирова.

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону (81531) 55-789 (круглосуточно).

 

 

 

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