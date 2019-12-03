Мурманская область. Арктика03.12.19 12:40
В Хибинах проводят работы по принудительному спуску снежных лавин
4 декабря с 9.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах долины Гакмана (территория Кировского рудника КФ АО «Апатит»).
С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!
Телефон оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95.
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