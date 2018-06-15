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Мурманская область. Арктика15.06.18 12:16

В Хибинах пройдёт ночной арктический горный пробег «Солнечные ночи»

13-15 июля в Хибинах состоится ночной арктический горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи». В этом году соревнования пройдут в формате спортивного уикенда для профессионалов и любителей.

Уникальный арктический горный пробег «Солнечные ночи» – одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей бега. Соревнования проходят в ночное время в условиях полярного дня.

Основной пробег состоится на дистанции протяженностью 10,42 км, которая проходит по извилистой дороге в подъем с перепадом высоты 800 м. Преодолевшим дистанцию открывается завораживающая панорама Хибинских гор с плато Расвумчорр.

В этом году организаторы мероприятия – спорткомитет города Апатиты и администрация города Кировска – приняли решение добавить в программу открытые соревнования по бегу по шоссе. Полумарафон пройдет на автодороге Апатиты – аэропорт «Хибины». В рамках спортивного уикенда также состоится 4-километровый горный забег «Солнечные ночи. Lite» для всех желающих испытать свои силы. Его участники финишируют неподалеку от одного из кулуаров на склоне горы Айкуайвенчорр.

В дни праздника бега участников и гостей соревнований ждут экскурсионные подъемы по канатной дороге в Кировске, практика йоги и горные походы.

Регистрация участников проводится по адресу: https://russiarunning.com/event/5e9ab547-76a3-484d-b058-f34c2ea27066; подробности на сайте Центра развития туризма и бизнеса города Кировска.

Пробег «Солнечные ночи» проводится в Хибинах с 1982 года и традиционно считается одним из самых зрелищных спортивных событий.

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