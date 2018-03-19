В Хибинах сегодня проведут принудительный спуск лавин

19 марта в Хибинах с 11.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 48А1, 48Б, 48В на территории Восточного рудника и в лавинном очаге «Электрический цирк» рудника Расвумчорр.

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.